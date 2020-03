BMW bude zásadně škrtat v nabídce svých motorů

Z dalších novinek můžeme zmínit snahy o „snížení komplexity”, což naznačuje možné ukončení nabídky modelů a variant, které se příliš neprodávají. Víme ale, že značka chce přidat do nabídky nové modely, a to v segmentech, kde je nejvyšší návratnost. To by mohlo naznačovat příchod vrcholného SUV X8, o kterém se už dlouho spekuluje.