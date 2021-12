Bentley má ještě jednou využít W12 pro specialitku od Mullineru. Pak se uchýlí k elektromobilitě

Nový model se představí v rámci expanze luxusní divize Bentley s názvem Mulliner a vycházet by měl z karoserie modelu Continental GT Coupé. Pochopitelně ale dorazí v exkluzivnějším provedení, s použitím např. 5500 let starého říčního dřeva, přírodní vlny nebo skotského tvídu, píše web Autocar, který zprávu přináší.

Velkou výsadou modelu by měl být koncernový motor W12 z německého VW, který používá například Audi. Jedná se o šestilitrový agregát, který je jediným motorem podobného typu, jenž se vyrábí sériově.

Volkswagen nedávno oslavil jeho 20. narozeniny a dříve ho používal i ve špičkových modelech dalších značek. Dnes ho najdeme už jen u Bentley. A právě speciální model od Mullineru by mohl být posledním, kde se objeví.

Bentley doufá, že novinkou přiláká další fronty nejbohatších zákazníků, stejně jako tomu bylo u speciálu Bacalar, o který byl obrovský zájem. Základní cena automobilu se má pohybovat mezi 1,5-2 miliony liber, tedy v přepočtu asi 44,5-59,3 milionu korun. Vyrobit by se mělo pouze 25 kusů a pro obrovskou šíři možností personalizace, které Mulliner nabízí, se klidně může stát, že zákazníci za vůz nakonec zaplatí mnohem víc než 2 miliony liber.

Britská automobilka z Crewe dále plánuje uchýlit se k elektromobilitě. První luxusní EV z portfolia Bentley by mělo dorazit v roce 2025 a měl by jím být sedan na platformě Artemis, jenž bude sdílet s Audi. Zajímavostí budiž, že by onen speciální model od Mullineru měl designově poutat na první elektromobil značky.