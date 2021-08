Autopilota Tesly by mohly používat i jiné značky, říká Musk

„Vytvoření systému je extrémně drahé, takže se za to nějak musí zaplatit. Pokud lidé nechtějí pracovat zadarmo. Ale měl bych říci, že pokud naši technologii chtějí jiné automobilky licencovat a používat ve svých autech, bylo by to skvělé. Není to limitováno pouze pro vozy Tesla,“ odpověděl Musk na otázku britského Autocaru, zda plánuje sdílet technologii FSD i s jinými výrobci.