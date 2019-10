Atletka cvičila v bublině napojené na výfuk auta. Ale ne ledajakého

O škodlivosti výfukových plynů automobilů toho bylo napsáno hodně a vraždy či sebevraždy výfukovými plyny se objevily v nejednom filmu či seriálu. Proč se tedy španělská plavkyně Mireia Belmonteová nechala zavřít do velkého pytle, do nějž byly hadicí vyvedeny výfukové plyny z auta?

Ovšem není to tak jednoduché. Podle popisku videa byl do bubliny s atletkou navíc vháněn vzduch z okolního prostředí, její plíce tedy nebyly závislé jen na tom, co vypustí Nexo. A taky nevíme, jak dlouho na pohyblivém pásu běžela. Takže rozhodně nedoporučujeme něco podobného zkoušet doma.