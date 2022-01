Američané postavili baterii, s níž má tesla dojezd 1210 km po skutečné silnici

Dojezd na jedno nabití je stále velmi oblíbené téma u příznivců i odpůrců elektromobilů. Třebaže to, co je dnes běžné, tedy 300-400 km na jedno nabití, bude většině zákazníků na většinu potřeb stačit, snaha o co největší dojezd neutichá. Aktuálně je na tom nejlépe americký startup Our Next Energy (ONE) se svým prototypem baterie Gemini One pro Teslu Model S, s nímž ujel 752 mil (1210 km) na jedno nabití.