Předzvěst elektrické třídy S: Mercedes EQS ujede na jedno nabití až 700 km

Koncept představený na autosalonu nabízí především nebývalý luxus. Interiér je opravdu nádherný a jeho hladká pruhovaná deska je unikát, který jsme ještě nikde neviděli. Podivný čtvercový volant pak odkazuje na to, že auto by mělo umět jezdit samostatně na dálnicích a má být připraveno i na další ještě lepší verze autonomního řízení.

Automobil už svými tvary ukazuje, že je to elektromobil, roztáhnout kokpit pro cestující mohlo jen využití dvou elektromotorů a uložení akumulátorů pod podlahu. Jejich kapacita je přibližně 100 kWh a dojezd by měl být kolem 700 km. Je jisté, že spoustě lidí už se točí hlava nad představou, jak dlouho se bude auto dobíjet.

Ovšem výrobce říká, že pod kapotou je technika, která umožňuje dobíjet výkonem až 350 kW. To je zatím nejvyšší hodnota, jaké jsou dnešní dobíjecí stanice schopny nabídnout. Pokud by se využily, pak by 80 % energie doteklo do akumulátorů za dvacet minut.