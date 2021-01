Test Subaru Impreza e-Boxer: Elektrifikace to podstatné nemění

Kvalita provedení, prostornost i celkový design - to jsou silné stránky interiéru imprezy.

Subaru také uvnitř nadále používá některé poněkud zastaralé detaily. Tlačítek je po interiéru rozeseto nemálo, na druhou stranu faktem je, že to k poněkud drsnějšímu a tradicionalistickému pojetí Subaru sedí. Kolébkové přepínače na vyhřívání sedadel nebo páčka na otevření hrdla nádrže na podlaze ale už dle mého názoru patří do minulosti.

Subaru u imprezy poměrně jednoznačně upřednostnilo prostor pro posádku na úkor zavazadelníku. To je mimochodem přesně opačné řešení věčné debaty, než například u Peugeotu 308. Kufr má 340 litrů, stejně jako u modelu bez mild-hybridu, zadní pasažéři mají na druhou stranu opravdu hodně místa na nohy i hlavu. Stejné hodnocení míří i na přední rozměrná křesla. V impreze si zkrátka nepřipadáte úplně jako v kompaktu.

Impreza zůstává v nabídne se standardním zážehovým boxerem o zdvihovém objemu 1,5 litru, alternativou je dvoulitr, který byl právě elektrifikován. Mimochodem, v zámoří se impreza prodává i jako dobíjecí plug-in hybrid. Podle českého zastoupení se však do Evropy nedováží ze dvou důvodů. Podstatně těžší bateriový balíček narušuje rozložení hmotnosti a jízdní vlastnosti, na kterých si Subaru v Evropě zakládá, za druhé má plug-in hybrid ještě menší zavazadelník.

Fakt, že si testované pohonné ústrojí nechává oficiálně říkat „mild-hybrid”, je dnes už vzácným příkladem skromnosti v automobilovém marketingu. Ústrojí e-Boxer je totiž vlastně full-hybridem, i když jenom trošku. Díky napětí baterie neobvykle vysokých 118 V se totiž dokáže pohybovat i čistě na elektřinu. Papírově na 1,5 kilometru do 40 km/h. V praxi se tak sice děje pouze při popojíždění krokem, plachtění či parkování, ale umí to.

Elektřina je tu ale spíše jako pomocník, proto je dobré o e-Boxeru, který si v rámci emisního boje prosadil cestu i do modelů XV a Forester, uvažovat právě jako o mild-hybridu. Startér-generátor u převodovky nabídne výkon 12,3 kW a točivý moment 66 Nm, napájený je z baterie o kapacitě 0,6 kWh. Celý elektrický systém přidal 110 kg, naštěstí však v dolní části vozu, takže o výhodu nízkého těžiště boxeru a symetrické čtyřkolky vůz nepřichází.

Jenže atmosférickému motoru nízké otáčky nestačí, a při potřebě větší akcelerace se musí vytočit výš. Moc lahodný zvuk to tehdy není, i když tempo zrychlování je fakticky více než dostačující. Při tříčtvrtečním sešlápnutí plynu se převodovka snaží imitovat řazení, když jsou k tomu vhodné podmínky, ale projevu ukřičeného vysavače to zcela nezabrání, stejně jako při plném sešlápnutí akcelerátoru.

Převodovka přitom během let prošla znatelným vývojem, zlepšila se především odezva na plyn, díky čemuž se už netřeba obávat efektu nataženého gumového lana. Manuální režim s fiktivními rychlostmi je však dle mého názoru k ničemu, reaguje pomalu a chybí vazba mezi řidičem a strojem. Když se pak na okresní silnici rozvášníte, je to právě kvílící pohon s typickým chování tohoto typu převodovky, co vás od sportovního svezení odradí.