Test Opelu Grandland X Hybrid4: Tři stovky koní pro váš klid

Skupina PSA, do které po fúzi v roce 2017 patří i Opel, vstoupila do elektrifikace masových modelů vcelku chytře. Malé modely posazené na kompaktní modulární platformě CMP nabídnou i čistě elektrický pohon.

Plug-in hybridní pohon se v tomto populárním automobilovém segmentu dostává do většiny konkurence, a tak je i pro Opel důležité jej mít ve svém portfoliu.

S různými motorizacemi Grandlandu X jsem toho najezdil dost na to, abych mohl říci, že auto docela znám. Vedle Peugeotu 3008, ze kterého vychází, mi vždy dávalo velký smysl pro zákazníky, kteří chtějí na pohled méně okázalé SUV zvenčí, s klasickým pojetím interiéru.

Pokud bude po plném nabití vaším revírem spíše dálnice, počítejte klidně i se třiceti kilometry, ale to je pochopitelné - tehdy chybí rekuperace energie z brzdění a aerodynamický odpor udělá své.

Zvolte příplatkovou palubní nabíječku s výkonem 7,4 kW za 13 tisíc a vůz na veřejných dobíjecích stanicích či z domácího wallboxu dobijete i za 4 hodiny. Spotřeba je hodně variabilní, jak už to u tohoto pohonu bývá.

Stejně jako u sourozenců se plug-in hybridní pohon povedl. Pracuje tiše, inteligentně a pokud máte kde doma a ideálně i u práce dobíjet, ušetříte za palivo. Vždyť většina lidí to do práce dále než nějakých 30 kilometrů nemá. A to Grandland na elektřinu zvládne, i když pospícháte.