Test modernizované Dacie Duster: Stále skvělý pracant

Co je po faceliftu? Zvenčí to jsou nová světla na obou koncích auta. Ty vzadu mají LEDkové obrysovky a svítí s denním svícením, což vítám. Jen jejich design, připomínající lampy na novém joggeru , mi ke zbytku auta moc nesedí. Vpředu jsou nově LEDková i potkávací světla a k jejich funkci ve tmě nemám velkých výhrad.

Vítaným zlepšením jsou podsvícená tlačítka na volantu, naopak přístrojovému štítu stále chybí regulace jasu. Zamrzí to o to víc, když si člověk všimne, že kapotu drží zvednutou dvě drahé plynové vzpěry místo jedné levné tyčky a že už ve standardní výbavě je automatické rozsvěcení světlometů, které není zas tak nutné, tím spíš, když duster „na denní“ svítí i vzadu.

Duster těší loketní opěrkou s malou schránkou, slušnými sedačkami s vyhříváním a také příjemnou prostorností. Dost velký je i kufr, ovšem ne na výšku – má pod sebou plnohodnotnou rezervu – ani krycím platem, které nahradilo dražší roletku. Neotvírá se moc vysoko, a tak je přístup do vzdálenější části zavazadelníku obtížnější.

Na dusteru ale bylo vždycky nejdůležitější to, jak jezdí. S potěšením hlásím, že se tady nic nezměnilo – pořád je skvělý na okreskách a v lehkém terénu, ovšem za cenu zejména akustického pohodlí v dálničních rychlostech. Víc než 130 km/h tady opravdu nemá cenu zkoušet, dusteru se víc líbí lehce pod touto hranicí.

Poprvé mám „na hraní“ verzi se vznětovou patnáctistovkou. Její start i projev je klasicky dieselový, ale zároveň nepříliš rušivý. A hlavně, jakékoliv nevýhody dokáže smazat spotřebou – za necelých 1500 km jsem svým náročným stylem jízdy viděl na displeji průměr 5,6 l/100 km. Do toho je započítán i lehký terén, focení a dlouhé přesuny.

A také – dovolím si zde malou odbočku – zkoušení, co zvládnou moderní celoroční pneumatiky ve skutečně zimních podmínkách. Duster jsem totiž dostal na pryžích Goodyear Vector 4Seasons, na nichž čtyřkolky vyjíždějí z továrny, takže jsem musel vyzkoušet, co to znamená, je-li na silnici skutečně sníh.