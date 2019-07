Takzvané pit stopy, tedy servisní zastávky v boxech, mají už řadu let trvání v jednotkách sekund. Když ale Max Verstappen ze stáje Red Bull-Honda přijel na Hockenheimringu pro nové pneumatiky, čas jeho zastávky byl rekordních 1,88 sekundy.

To není překlep, opravdu necelé dvě sekundy. Závod začal na mokru a když trať začala osychat, Verstappen se zastavil pro pneumatiky bez vzorku, určené na suchý povrch.

Tým Red Bull-Honda tak vylepšil svůj vlastní rekord s hodnotou 1,91 sekundy, který stanovila o čtrnáct dní dříve na okruhu Silverstone. Tehdy za volantem monopostu s rekordním časem výměny kol seděl Pierre Gasly.

Incredible! Another new pit stop world record! Well done, @redbullracing! #GermanGP #DHLF1 #F1 #MomentsThatDeliver



➡️All pit stop times from Hockenheim: https://t.co/J27YVFsufC pic.twitter.com/6oll5T5yDl