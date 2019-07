mb, Novinky

„Museli jsme změnit zevnějšek kvůli tomu, co je uvnitř,” říká Alfonso Albaisa, šéfdesignér Nissanu. Nová generace legendárního modelu Skyline, který bohužel není určen pro evropské trhy, má kvůli moderním technologiím delší příď.

„V přídi téhle věci je spousta techniky. Zejména ve 'tvářích',” vysvětluje Albaisa. Skyline je prvním modelem Nissanu, který dostal systém ProPilot 2.0. Ten má dokázat řídit sám od chvíle, kdy najíždíte na dálnici, až do chvíle, kdy z ní o stovky kilometrů dál sjíždíte. Jediná interakce řidiče má podle automobilky být změna jízdních pruhů; všechno ostatní má systém zvládnout sám.

Skyline má zvládnout jízdu po dálnici téměř sám.

Proto má v přídi spoustu čidel a ta vidí lépe přes hladké vnější plochy karoserie než přes prolisy, hrany apod. Lámou totiž jejich vlny, kterými senzory a radary „vidí” kolem sebe.

„Uvidíte to u spousty budoucích aut, nejspíš u všech značek,” předpovídá Albaisa. Zčásti už to vidět je - řada aut má loga na přídi nikoliv plastická, ale natištěná na rovném a hladkém kusu plastu. Právě za ním se skrývá radar - a logo je hladké právě proto, aby měl radar co nejlepší „výhled”.

Na této fotce Mazdy CX-5 je to hezky vidět - logo není připevněné na mřížce, nýbrž na kusu plastu, za nímž se skrývá radar.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky