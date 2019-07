mb, Novinky, ČTK

Zejména ve městech je kamer nad silnicemi opravdu spousta, zdálo by se řidiči v Česku. Celkovým průměrem však naše republika co do počtu kamer nijak nevyniká - máme zhruba jednu kameru na 100 km silnic. Celkem u nás dohlíží na silniční provoz 748 kamer. Vyplývá to z údajů projektu Evropa v datech.

Také se tam dozvíme, že v zahraničí je třeba si dávat na kamery větší pozor. Třeba Rakousko má v průměru 0,97 kamery na každých 100 km silnic a Chorvatsko je blízko s hodnotou 0,82 kamery na 100 km silnic. Evropský žebříček v počtu kamer na 100 km silnic vede Andorra s číslem 10, následuje Itálie s číslem 2,22. Ta vede v absolutním počtu kamer - 10 837.

Nejvíc dopravu sledují ve Spojených arabských emirátech



Do první evropské desítky s nejhustší sítí kamerových systémů patří ještě Arménie, Velká Británie, Belgie, Švýcarsko a Lucembursko. V celkovém počtu kamer mezi sousedními či dovolenkovými zeměmi bodují Velká Británie (6564 kamer) Německo (4610 kamer), Francie (3471 kamer) a Španělsko (1946 kamer).

Zmíněná Itálie je celosvětově druhá v absolutním počtu kamer, a to za Brazílií, kde je kamer 16 640. Nejhustší dohledovou síť na světě mají Spojené arabské emiráty se 64 kamerami na 100 km silnic a Hongkong se šestnácti.

V čem Evropa jasně vede, je celkový počet dopravních kamer - s počtem 48 501 jich tu máme víc, než je jich na celém světě dohromady. Druhá Jižní Amerika má „jen” necelých 18 tisíc kamer.