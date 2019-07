Speciální Bentley Bentayga má vestavěnou šachovnici

Pokud máte dostatek peněz a nápad, můžete si do auta nechat dodat prakticky cokoli, třeba šachovnici. Obyčejná magnetická, kterou si můžete v hračkářství koupit za pár stovek, by se ale do luxusního vozu, jako je Bentley, nehodila. Firma tak vyvinula dvě speciální edice s vestavěnou šachovnicí a unikátním tvídovým čalouněním.