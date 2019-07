Test DS 3 Crossback: Žralok mezi kříženci

Pro krásu se musí něco obětovat, říká se. Značka DS do stojatých vod luxusního automobilového designu vlétla se svými hranatými tvary, vybranými materiály a nebývalou důmyslností. Je to jen nepoužitelná modelka, nebo taky holka do nepohody?