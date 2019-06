Marek Bednář, Novinky

Na hlavní silnici k mezinárodnímu letišti v Denveru v Coloradu se v neděli 23. června stala nehoda. Způsobila dopravní zácpu, takže řidiči vzali do ruky telefony a pomocí navigačních aplikací se snažili najít objízdnou trasu.

To je zcela legitimní postup, u nás bychom to udělali úplně stejně. „Mělo to trvat o polovinu kratší dobu,” říká ve videu Connie Monseesová, jedna z řidiček. Podle webu ABC News použila navigační aplikaci od společnosti Google.

Jenže z asfaltové silnice se po chvíli stala šotolinová cesta. „Říkala jsem si, že přede mnou jsou další auta, že to musí být v pořádku, takže jsem pokračovala,” dodává řidička. Jenže cesta se postupně proměnila v pole, a protože přes víkend pršelo, byla všude spoustu bláta a auta začínala zapadávat.

Nearly 100 Drivers Following Google Maps Detour Get Stuck in Muddy Field Near Denver Airport https://t.co/qwGpnGTlj9 pic.twitter.com/Me3DeiU3Me — BuzzzBry (@buzzzbry) June 26, 2019

Connie Monseesová podle videa jezdí v SUV Hyundai Santa Fe, takže i když jí občas nestačila světlá výška, z bláta se dostala. Řada dalších lidí ale neměla takové štěstí a jejich auta zůstala uvíznuta. Connie, která jela na letiště pro svého muže, tak svezla dva lidi, kteří spěchali na odlet. Oba svá letadla stihli.

„Vždy se snažíme o co nejlepší instrukce, ale problémy se můžou vyskytnout. (...) Doporučujeme všem řidičům, aby dodržovali místní zákony, byli pozorní a řídili podle svého nejlepšího úsudku,” napsala webu ABC News společnost Google v prohlášení.

V blátě může být zábava. Pokud na to máte techniku, jako třeba Lexus RX 450h L, a jedete tam schválně.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Expert televizní stanice Denver 7 na dopravu Jayson Luber ovšem Google neviní. „Selhávají lidé v tom, že nevědí, jak číst mapu, že slepě věří technologii a spoléhají na ni. Vy řídíte, ne navigace,” říká.

Děje se to i vestavěným navigacím



Že se něco takového může stát jen v Americe? Není tomu tak, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, byť ne tak čerstvé. Nedaleko Hedčan v Plzeňském kraji jsem vloni v září přejel odbočku na trase. Mapy Google promptně našly jinou trasu a já, protože jsem v těchto místech byl prvně, jsem se po ní vydal.

Vyznačená trasa mě vede dále jižním směrem...

FOTO: screenshot z Map Google, Marek Bednář, Novinky

Vedla mě po úzké asfaltové silnici, pak po šotolinové, ale hezky rovné cestě. To není nic proti ničemu, po takových cestách se v Česku běžně jezdí. Jenže navigační systémy člověka většinou vedou po asfaltu.

... na cestu, která na téhle fotce vede do lesa a do kopce.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Věřím tomu, že to byla nejrychlejší trasa, a mít terénní vůz s pohonem všech kol, neměl bych problém se po ní pustit. Nízký kabriolet jsem radši otočil.

Je v tom Google sám? Ale vůbec ne. Tahle fotka ukazuje, na jakou cestu nás v létě roku 2017 vedla aplikace Waze v Litvě, když jsme v ní zakázali navádění po nezpevněných cestách.

Když jsem ve Waze vypnul navigaci po nezpevněných cestách, vedla mě tudy. Možná se takováto tvrdá šotolina v Litvě za nezpevněnou cestu nepovažuje, ale s problémem na podvozku svého Sebringu jsem tam nejel.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

A konečně, vestavěné navigace v autě nemusí být lepší. Když jsem loni testoval Lexus NX 300h, z jedné vísky nedaleko Prahy jsem zadal nejkratší trasu domů. A vedla mě cestičkou, na které jsem musel sklopit zrcátka, abych se vešel mezi křoví.

Zkrátka, i když je navigace v 99 % případů spolehlivý pomocník, je třeba k ní přistupovat trochu skepticky. A taky s ohledem na vlastní odvahu a schopnosti auta, ve kterém člověk sedí.

Přísahám, že mě tudy navigace Lexusu NX 300h vedla, jako by se nechumelilo.

FOTO: Marek Bednář, Novinky