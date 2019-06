Marek Bednář, Mnichov, Novinky

Podle Markuse Flasche, šéfa divize M u BMW, to bez elektřiny nepůjde. Jak si to konkrétně představuje, ukázal v Mnichově, a to pomocí konceptu Vision M Next. Puristy můžeme trochu uklidnit hned zkraje - spalovací motor tu je, a dokonce pohání jen zadní kola.

To ale není všechno, pochopitelně. Pomáhají mu dva elektromotory, jeden na každé nápravě - nikoliv nepodobně modelu i8. Třebaže onen spalovací motor má jen čtyři válce, kombinovaný výkon systému je 600 koní.

Křídlové dveře jsou poznávacím znakem supersportů.

To znamená, že zrychlení na stovku činí rovné tři sekundy; pohotovostní hmotnost jsme se nedozvěděli. Nejvyšší rychlost je 300 km/h, nikoliv u německých aut obligátních 250.

Tisková zpráva hovoří o režimu Boost+, který má krátkodobě poskytnout více výkonu. Víme také, že vůz sám navrhne aktivaci režimu, když uzná jeho použití za vhodné.

Vůz má v bateriích dost elektřiny na to, aby mohl dojet až 100 km bez použití spalovacího motoru. To se v budoucnu může hodit zejména v centrech velkých měst, pokud zavedou bezemisní zóny, do nichž budou moci vjíždět jen auta schopná jízdy bez lokálních emisí.

Vision M Next je z velké části vyrobeno z recyklovaného karbonu.

Design v principu není nepodobný modelu i8, ale pamětníci a fanoušci v něm objeví i další auta z historie BMW. Předně to je genesis divize M, model M1, a to zejména v bocích. A z určitých úhlů vůz připomene i studii Italdesign Nazca C2 z roku 1991, která nesla loga BMW.

BMW M1

Vision M Next má v designu několik detailů, které stojí za to vyzdvihnout. Např. čelní světla, která ta u současných BMW nepřipomínají ani náznakem, jsou tvořena technologií Laser Wire - jsou to skleněná vlákna pokrytá fosforem.

Vzadu ve světlech najdeme stejnou technologii a také odkaz na již zmíněnou M1 - dvě loga BMW, která vypadají, jako by se vznášela v zadních světlech.

Zadní světla jsou odkazem na legendární M1.

Cílem návrhářů interiéru bylo, aby se řidič a auto spojili v jedno. Nejsou tu dedikované sedačky, nýbrž jen polstrování paměťovou pěnou v monokokovém šasi.

Řidič s vozidlem pracuje pomocí tzv. Boost podu, který sdružuje všechny ovládací prvky a informace. Není v tom nic až tak neobvyklého - v podstatě jde o volant, přístrojový štít a head-up displej.

Ovšem, onen přístrojový štít je tvořen displejem na zakřiveném skle, které objímá volant. A head-up displej nezobrazuje jen ikony, jako dnes, nýbrž pracuje s rozšířenou realitou a rozkládá se po celém čelním skle.

V ledvinkách je jasná návaznost na koncept Vision EfficientDynamics.

„BMW Vision M Next představuje náhled na budoucnost sportovního řízení,” říká Adrian van Hooydonk, senior viceprezident designu u BMW. „Zatímco BMW Vision iNEXT nastínilo, jak autonomní řízení promění život na palubách našich vozidel, naopak BMW Vision M Next představuje, jak nejmodernější technologie můžou zážitek z toho, že řídíte sami, učinit čistším a víc vás vtáhnout do děje,” doplňuje.

Samozřejmě, na tenhle bod se názory budou různit. Nejeden fanoušek rychlých kol, ať už se znakem BMW či jakýmkoliv jiným, namítne, že o čistém řidičském zážitku se dá hovořit leda s atmosférickým motorem, manuální převodovkou, nízkou váhou a co nejmenším počtem elektronických hlídačů.

Z profilu vůz také připomíná M1.

Ve skutečnosti berte koncept Vision M Next právě tak, jak se jmenuje - jako vizi. Že budou modely BMW m nějakým způsobem elektrifikované, je víc než pravděpodobné, stejně jako použití některých technologií z tohoto vozu. Takto, jak ho vidíme, se ovšem do výroby téměř jistě nedostane.

Na druhou stranu, BMW Vision EfficientDynamics byl také „jen” koncept a silniční model i8, který z něj později vznikl, mu byl designově hodně blízko. Nechme se tedy překvapit, co skrývá budoucnost.

Koncept BMW Vision EfficientDynamics z roku 2009