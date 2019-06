fra, Novinky

Samozřejmě že po těch osmi letech už budou mít akumulátory něco za sebou a jejich kapacita nebude úplná. Ten slib záruky je o tom, že akumulátory vozu ID.3 budou disponovat minimálně 70 procenty využitelné kapacity dokonce i po osmi letech, resp. 160 000 kilometrech.

Pokud to srovnáme s jinými výrobci, tak podobnou záruku nabízí například Nissan Leaf, hybridní vozy Lexus mají 5 let nebo 150 000 km (možné je ji prodloužit na 11 let při každoročním servisu akumulátorového setu) a BMW nabízí také až osmiletou záruku.

Volkswagen ID.3 je ještě v maskování

Proti konkurenci ale bude mít Volkswagen výhodu v tom, že u jednoho vozu nabídne několik různých kapacit akumulátorů. Ti, kdo nebudou potřebovat auto na dlouhé vzdálenosti, ušetří nákupem nižší kapacity. Kdo bude potřebovat, může si pořídit kapacitu nejvyšší a bude mít dojezd na jedno nabití až 550 km.

Proti konkurenci také vzniká výhoda v možnosti dobíjet na velmi výkonných dobíjecích stanicích až se 125 kW. Je jen málo elektromobilů, které by zvládly větší. Samozřejmě jde o ty největší a nejdražší vozy, protože i přizpůsobení vysokým nabíjecím proudům něco stojí.

Značka také nabídne svým zákazníkům wall boxy, což jsou domácí nabíječky s výkonem 11 kW. Volkswagen totiž předpokládá, že 50 % všech nabíjení bude probíhat doma, 25 procent u veřejných stanic a 20 procent v práci. Zbytek, tedy 5 %, na dálnicích.