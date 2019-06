Radní Prahy schválili závazek do roku 2030 snížit CO2 o 45 procent

Vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září příštího roku.