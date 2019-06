mb, Novinky

Spěcháte-li někam, hustá doprava je velmi frustrující. Jenže objíždět kolonu protisměrem a ještě si vynucovat právo jízdy, když s vaším konáním někdo nesouhlasí, je prazvláštní. Nedávno jsme tu měli doktory ve Volvu, kteří se dostali do křížku s youtuberem a cyklistou, vystupujícím pod jménem CyclingMikey. Tentokrát to je řidič mercedesu, který se nestydí do něj autem najet.

Video bylo zveřejněno koncem minulého týdne a pochází ze stejného místa. Je tedy pravděpodobné, že netrpěliví Londýňané za volanty aut tu dělají podobné věci často a že na ně Mikey konkrétně čeká, aby měl co nahrávat na internet.

Jeho motivy ale nechme stranou, případ z videa s mercedesem třídy A je zajímavý z jiných důvodů. Pomineme-li to, že řidič objížděl pouze dvě auta, nestyděl se cyklistu několikrát nabrat na kapotu. Chtěl ho snad jen zastrašit, ale mohlo to skončit zraněním. Podle dostupných informací nicméně k žádnému zranění nedošlo.

A také, všimněte si, že zhruba v čase 0.33 jede místem úplně stejně nelegálně cyklista, ale Mikey ho nechává projet. Je možné, že si ho nevšiml, protože se soustředil na řidiče auta? Nebo je zaujatý proti autům a stejné přestupky cyklistům odpouští? Pravidla silničního provozu totiž platí pro všechny stejně.

O chvíli později jede kolem policejní vůz, u Mikeyho zastaví a jme se situaci řešit. Podle popisku videa dostal řidič mercedesu pokutu za přestupek v dopravě a za prohřešek proti veřejnému pořádku.