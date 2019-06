mb, Novinky

Na Chrysler PT Cruiser je dnes nahlíženo trochu skrz prsty. Pro hospodské mudrce je nespolehlivý a ošklivý, pro fanoušky amerických aut zase má polovinu správného počtu válců. Billy Hensley z amerického státu Virginia spravil aspoň ten počet válců. A taky fakt, že s běžným PT Cruiserem se mimo asfalt podíváte jen těžko.

Svou kreaci nazval „PT Bruiser”; je-li „cruiser” křižník, „bruiser” je rváč. A vpravdě, tohle auto se s terénem párat opravdu nebude, soudě dle 44” offroadových pneumatik.

Samozřejmě, změn je podstatně víc. Zatímco sériové PT Cruisery mají pod kapotami řadové čtyřválce, tady pracuje 5,6l V8, automatická převodovka s oddělenou rozvodovkou a samozřejmě pohon všech kol. Podvozkový rám, na kterém vůz stojí, má původ neznámý, ale jsou dobře vidět tuhé nápravy odpružené listovými pery.

Žádná špičková moderní technika to tedy není, ale cílem bylo vytvořit offroad, jaký se na světě vidí opravdu málokdy - byť přeci jen možná častěji než kříženec Bentley a tanku, který jsme tu měli nedávno.

Hensley tohle auto prodává; cena je 4800 dolarů, tedy asi 109 tisíc korun, samozřejmě bez případné přepravy do Evropy. Výhodou a úsporou je, že nemusíte přemýšlet nad tím, jak tohle auto postavíte na značky - nemá totiž homologaci pro silniční provoz ani v USA, ale to snad ani nikdo nečekal.

Jako hračka do terénu nebo na srazy amerik by to ale mohlo být zajímavé auto - konečně PT Cruiser, který má páru.