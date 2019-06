mb, Novinky

Doplňování energie k jízdě dnes mohou elektromobily provádět u nabíjecích stanic, anebo doma na dvorku - kdekoliv, kde je zásuvka. Americká firma Rivian, jejíž technologii věří např. i Ford tak moc, že do ní investoval, chce přinést další způsob - nabíjení z auta do auta.

RJ Scaringe, zakladatel a ředitel Rivianu, to uvedl v rozhovoru pro magazín Drive. „Můžeme taky nabíjet z Rivianu do Rivianu. Propojíme auta a pak se mohou předat nějaké elektrony,” nechal se slyšet. Bohužel, do detailů nezaběhl.

Souvisí to s doplňkovými bateriemi, o kterých také hovořil a na které firma podala žádost o patent zkraje roku. Princip je jednoduchý - na korbě pick-upu mají být sloty, do kterých lze zasunout dodatečné baterie a tak zlepšit dojezd vozu, když je to třeba.