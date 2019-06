mb, laz, Novinky

Ne, opravdu není prvního dubna, koncept Karoq Velo britského zastoupení Škody je myšlen vážně, přinejmenším trochu. Je výsledkem výzkumu mezi zhruba patnácti stovkami aktivními cyklisty, kteří byli tázáni na to, co by si v ideálním cyklo-autě představovali.

Koncepční vůz má speciální polep.

FOTO: Škoda 2x

Nářadí je samozřejmost, stejně jako nosič na kola. Speciální upevnění pro rám kola v interiéru se taky dá pochopit, stejně jako tlakový čistič, nazývaný „wapka” - nejedno MPV má vestavěný vysavač.

Co ale žádné jiné auto na světě dost pravděpodobně nemá, je vestavěná pračka. Teoreticky tak prostě přijedete, umyjete kolo, převléknete se, špinavé věci hodíte do pračky - a než dojedete domů, máte vypráno. Ovšem, co dělá systém s odpadní vodou, jsme se nedozvěděli.

Uvnitř najdete i pračku.

Za zmínku stojí také dvě věci z éry moderních technologií, které se budou hodit zejména exhibicionistickým cyklistům. Jsou jimi dron s funkcí sledování, který má i vlastní magnetickou přistávací plochu na kapotě, a vestavěný Wi-Fi hotspot.

Ovšem, Karoq Velo je koncept, existuje v jediném kuse, nebude se vyrábět. Což je možná škoda s malým „š” - alespoň pro ty, kteří holdují cyklistice.