Představte si značku, která byla na pokraji krachu. V nabídce má jedno auto, kterému se ještě ani pořádně nerozjely prodeje a už se chystá na velkou ofenzívu. Mnoho lidí by si začalo ťukat na čelo, ale lidé v Karma Automotive věří, že takhle to půjde lépe.

Karma Revero GT

FOTO: Karma (2x)

Je pravda, že pár zástupců v USA jim moc peněz nepřinese. A tak se vozy začnou prodávat v dalších 13 městech Spojených států. A nejen to. Firma bude expandovat do dalších 19 států celého světa. Sice firma neřekla, které to budou, ale zcela určitě dojde na Německo, Spojené arabské emiráty, Čínu…

„Chcete-li hrát ve třídě luxusních vozidel, nemůžete mít jen dobré výrobky a dobrou pověst. Musíte si být také jisti, že máte distribuční místa na těch správných místech,“ řekl Lance Zhou, šéf automobilky Karma.

Hybridní základ modelu Revero - v tunelu uprostřed je akumulátorový set s kapacitou 28 kWh.

V současné době bude základním kamenem Revero GT, které má pod kapotou elektrický pohon s výkonem 400 kW a s malým motorem jako generátorem proudu (jde o motor 1.5 TwinTurbo od BMW).

Ovšem Karma připravila i elektrickou platformu BEV, na kterou chce posléze zcela přejít. V roce 2021 by na ní mělo být nové auto už postavené, což se stane stěžejním prodejním tahákem. Představení auta přijde příští rok.

Až se tak stane, počítá Karma s dvojnásobným počtem prodejů, než je tomu dnes.