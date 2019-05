fra, Novinky

Jaguar loni slavil padesát let řady XJ. Také postavil speciální edici XJ50, která nabízela to nejlepší, co může zákazník chtít. Padesát let je přeci jen zajímavá hodnota. Jenže jeden rok po výročí auto skončí - přijde nová generace. To potvrdil i šéfdesignér značky Ian Callum na autosalonu v americkém New Yorku.

Tam se rozhovořil o tom, že XJ neskončí zcela (i když prodeje nejsou zrovna skvělé), ale bude nahrazeno jiným vozem se stejným jménem a o podobné velikosti.

Jaguar XJ první generace z roku 1968

Zároveň podotkl, že Jaguar chce nabízet víc elektromobilů, ale nechce novou techniku dávat do starých karoserií.

Dejte si tahle dvě vyjádření dohromady a dostanete výsledek – Jaguar XJ bude elektrický. A proč ne? Vždyť jejich SUV I-Pace sklízí ovace a ceny po celém světě. Vyhrálo evropskou i světovou cenu pro Auto roku. Takže je jasné, že tahle cesta je docela prošlápnutá.

Jaguar I-Pace sbírá ceny jak na běžícím pásu. Tak proč by nepřetavili jeho úspěch do XJ?

Abychom tuto teorii podpořili ještě jedním malým detailem, tak se podíváme na internetovou prezentaci Jaguaru. Ten při padesátinách vytvořil speciální stránku, kde vzpomíná na celých padesát let jako na roky experimentálního vozu.

Ano, směle můžeme říct, že Jaguar XJ často přinášel zajímavá řešení. Vzpomeňme například na hliníkovou karoserii, když ostatní značky o hliníku zatím jen přemýšlely. A tahle stránka má otevřený konec… Takže k oněm třem tečkám chce Jaguar určitě přidat pokračování.