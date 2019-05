Španělé upravili Bentley Bentayga, je z něj monstrum

Bentayga je možná nejluxusnější SUV na světě, ale nejdrsnější až dosud žádná jeho verze nebyla. Španělský tuner to chtěl změnit, a tak Bentaygu upravil tak, že vypadá, jako by chtěla zítra startovat do offroadové rallye.