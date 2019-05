laz, Právo

Většina z nás, kteří si při delší cestě autem četli, to znají. Soustředíme se na text, zatímco mozek musí vnímat i pohyby, které nečeká. S nevolností se pak člověk potýká nečekaně rychle. Citroën už před rokem představil brýle, které proti tomu mají bojovat. Prodal jich patnáct tisíc a nyní přichází s druhou generací.

Novému modelu říkají Seetroën 19, do názvu automobilky tak Francouzi zakomponovali anglické slovo see – vidět. Citroën uvádí, že brýle mohou nosit dospělí i děti od 10 let, tedy po dokončení růstu vnitřního ucha. Brýle neobsahují čočky, takže je mohou používat všichni členové rodiny a cestující. Když se objeví počáteční příznaky nevolnosti, stačí prý nasadit si brýle na 10 až 12 minut.

Obroučky mají brýle netradičně i na bocích.

Vtip spočívá v tom, že brýle mají transparentní obroučky vyplněné modrou tekutinou, která vytváří linii horizontu a řeší tak konflikt smyslového vnímání. Nevzniká tak ona kinetóza, jak se zmiňovaný jev odborně pojmenovává.

Tentokrát se jedná o limitovanou sérii 1919 kusů. Počet není náhodný, v roce 1919 automobilka vznikla, a tak i tyto brýle jsou součástí oslav stoletého výročí. Objednat brýle lze na webových stránkách Citroënu, ale v České republice i přes dealerskou síť. Stojí však 99 eur, tedy asi dva a půl tisíce korun.