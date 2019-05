laz, Právo

V posledním díle třetí série se Jeremy Clarkson bez skrývání rozbrečel – skončila totiž éra show The Grand Tour. Od další řady se totiž už tři aktéři nebudou setkávat s publikem ve studiu, ale půjde o samostatné minifilmy.

Producenti plánovali jeden díl zavést do prostředí Blízkého východu. Cesta měla vést ze Saúdské Arábie do egyptské Káhiry. „Byla by to epická cesta. Znamenala by ale přejezd Sinajského poloostrova. Šance, že bychom na druhou stranu dorazili i s hlavami, jsou tak díky ISIS nízké,“ uvedl Clarkson ve svém sloupku pro Sunday Times.

Show Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye je unikátní v tom, že se brzy stala celosvětově známou. Není tak pochyb o tom, že na svých cestách může být štáb ohrožen už jen touto skutečností. Vždyť snaha upozornit a udeřit hlasitě, to bývá hlavním motivem terorismu.