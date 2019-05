laz, Právo

Takových příběhů jsou v novodobém automobilovém průmyslu stovky. Každý autosalon vídáme krom velkých hráčů také malé „garážové“ automobilky s exotickými jmény a ještě exotičtějšími vozy. A na ročníku následujícím už je často nepotkáme.

Takový mohl být i příběh Mate Rimaca, když v roce 2009 založil stejnojmennou společnost. Do dnešní doby však stačil představit již tři elektrické supersporty s výkony přes tisíc koňských sil. Preciznost a odvaha zaujaly natolik, že Porsche loni koupilo desetiprocentní podíl.

Rimac C_Two

FOTO: Rimac Automobili

Nově Rimac oznamuje spolupráci s korejským koncernem Hyundai Kia. Ten do společného projektu dohromady investuje 80 milionů eur, tedy více než dvě miliardy korun českých. Výsledkem mají být dva elektrické supersporty, o kterých toho zatím moc nevíme. Jen to, že dohoda o investicích platí do konce příštího roku.