Pokud máte rádi staré devětsetjedenáctky, možná řeknete, že velkým a luxusním kupé je v nabídce značky Porsche současná 911.

To, co se podle britského magazínu Autocar chystá, však je něco jiného – skutečný nástupce modelu 928, tedy velký grand tourer s motorem vpředu. A to i ve verzi se skládací střechou.

Technický základ má pocházet ze současné panamery, což ukazuje na platformu MSB a na šesti- a osmiválcové vidlicové motory pod přední kapotou s možností plug-in-hybridního ústrojí.

Podle webu Automotive News nemá být konkurentem Mercedesu třídy S ve verzích kupé a kabrio, nýbrž spíš BMW řady 8.

Dnes prodávaná verze Panamera je pětidveřová.

Jak bude vypadat, o tom ještě oficiálně nemáme ani náznak.

„Jako designér nemám limity na to, co vytvořím. Věřím, že je rolí designérského oddělení, aby načrtlo a zvážilo všechny modely, které může, abychom v budoucnu byli připraveni, když se někdo bude chtít do takového projektu pustit,” vysvětluje Michael Mauer, šéfdesignér automobilky. Příchod takového auta ale nepotvrdil.

Co také zatím není jasné, zda se vůz bude jmenovat Panamera Coupe, resp. Cabrio, nebo nějak jinak. Můžeme tedy stále doufat v návrat k označení 928; nebylo by to poprvé, vždyť současné označení 718 u modelu Boxster a Cayman také pochází z minulosti.