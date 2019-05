Historie aerovek se začala psát před 90 lety. Na sraz veteránů přiletěla i vnučka zakladatele firmy

Letos je to 100 let od založení továrny letadel Aero Vysočany a 90 let od zahájení výroby populárních automobilů aero. Jedna z akcí Aero Car Clubu k tomuto výročí byla i sraz vozů aero na zámku v Ratměřicích, prvorepublikovém rodinném sídle zakladatele firmy Aero a rodiny Vladimíra Kabeše. Na nablýskané veterány se podívejte ve videu.