fra, Novinky

Nový díl s pracovním označením „Bond 25“ s Danielem Craigem v hlavní roli už stačil automobilový svět pořádně zvednout ze židlí. Nový režisér totiž rozhodl, že je čas na trochu ekologie a tajný agent 007 bude jezdit elektrickým vozem Aston Martin Rapide E. Ten nedávno značka oficiálně představila, ale samozřejmě ho filmový štáb už dávno má na natáčení.

Aston Martin Rapide E

FOTO: Aston Martin

Ovšem účet na Twitteru oficiální produkce filmu ukázal další auto, které se do filmu dostane a jež se tak zapíše do historie. Je to sice legenda, ale tak trochu méně sexy auto, než byste čekali – Land Rover Series III.

První natáčení na Jamajce zachytilo Daniela Craiga jako Jamese Bonda a Jeffreyho Wrighta, který hraje jeho přítele Felixe ze CIA, jak se prohání právě tímto historickým vozem. Sice to není nejvíc výkonný vůz, ale do terénu je více než vhodný. Ovšem je pravdou, že všechny předchozí díly nás přesvědčily, že James Bond dokáže udělat teréňák z každého auta.