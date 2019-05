fra, Novinky

Dovážka balíků domů není vždy jednoduchá. To auta jsou mnohem flexibilnější. Zvlášť v USA, kde jezdí autem každý. A tak se dali dohromady Amazon a koncern Ford a vytvořili společný systém dodávek balíků do aut. Stačí zadat přibližné místo parkování vozu a zaparkovat v okolí maximálně dvou bloků. V rozmezí čtyř hodin bude do auta balíček doručen.

Systém funguje jen u některých nejnovějších modelů, tedy i Fordu Mustang.

Má to ovšem podmínku. Auto musí být vybaveno systémem FordPass nebo Lincoln Connect, což je připojení vozu k internetu. Zákazník, který si objedná u Amazonu tuto službu, tak zvolí možnost dovážky do auta pomocí služby Amazon Key. Spediční služba vyšle dodávku s balíčkem, kde řidič snadno vyhledá zaparkované auto a pomocí jednorázového kódu mu bude odemčen zavazadlový prostor. On krabici do kufru dá, zavře jej a v té chvíli se auto bezpečně zamkne. Majiteli přijde zpráva, že v autě je balíček a auto stojí bezpečně zamčené na svém místě.

Nejde to samozřejmě u všech aut. Amazon umožňuje vyhledat zákazníkům, zda právě jejich vůz je mezi vhodnými.

Ford a Lincoln tak následují už rok starý koncept společnosti General Motors, který s tímto systémem přišel jako první. Může se s ním doručovat do některých nejnovějších modelů značek Cadillac, Chevrolet, Buick a GMC.