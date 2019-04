laz, Právo

Skotský pilot Formule 1 svůj poslední závod odjel v roce 2008 v rámci Velké ceny Brazílie. Nicméně v motorsportu se pohybuje dodnes. Slabost má také pro rychlá silniční auta a díky jeho blízkým vztahům s Mercedesem-AMG a závodní stájí Red Bull, kterou sponzoruje i automobilka Aston Martin, se mu podařilo vměstnat se do dvou extrémně nacpaných pořadníků.

Při rozhovoru pro Goodwood Road and Racing uvedl, že čeká na Mercedes-AMG Project One a Aston Martin Valkyrie. Dost možná se jedná o jediného člověka, kterému se podařilo dostat se do pořadníků dvou nejexkluzivnějších hypersportů, které jsou aktuálně na trhu. Vždyť váženými zákazníky k tomu musíte být u obou automobilek.

Aston Martin Valkyrie má atmosféricky plněný dvanáctiválec o objemu 6,5 litru. K výkonu přes 1000 koňských sil nepotřebuje turbodmychadlo, zato ale točí přes jedenáct tisíc otáček za minutu a pomáhá mu i elektromotor o výkonu 160 koňských sil. Vyrobeno bude pouhých 150 kusů.

Aston Martin Valkyrie

FOTO: Aston Martin

Mercedes-AMG svého Projectu One vyprodukuje o něco víc, na 275 kusů. Má však pohonné ústrojí blízce příbuzné s pohonem Formule 1. Tedy hybridní systém s elektromotory a vidlicovým přeplňovaný šestiválcem o objemu 1,6 litru.

Mercedes-AMG Project One

FOTO: Mercedes-Benz

U obou vozů bylo obtížné schválit jejich pohon a celkové proporce do provozu, ale údajně se povedl, a tak nejspíš půjde o nejrychlejší a nejultimativnější silniční auta. Tak teď už Coulthardovi jen zbývá počkat, které mu dorazí dříve.