fra, Novinky

Nejrychlejší kombík na světě je BMW Alpina B5 Bi-Turbo. Pod kapotou vozu je totiž naladěný vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru s výkonem 447 kW (608 koní) a s mamutím točivým momentem 800 N.m. Přes osmistupňovou automatickou převodovku ZF je síla přenášena na všechna kola. Takže zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne tohle bavorské autíčko za 3,5 sekundy a maximální rychlost je 322 km/h. Ano, Alpina nemá elektronický omezovač.

BMW Alpina B5 Bi-Turbo

FOTO: Alpina (2x)

Video v úvodu článku pěkně ukazuje, jak by to na rovině možná mohlo vypadat, kdyby se do sebe pustily Mercedes-AMG GT R a Porsche 911 GT3 RS. A za nimi v rytmu pořádné bavorské dechovky by se objevil kombík, který naladili specialisté z firmy Bukarda Bovensiepena.

Samozřejmě že komfort bude větší, převeze klidně i ledničku, ale v zatáčkách by Alpina rychle ztratila konkurenty z dohledu. A jedná o moc pěkné video bavorské značky.