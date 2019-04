Milan Lažanský, Právo

V roce 1989 to na automobilové mapě rozhodně nebylo tak jednoznačné, jako dnes. Japonci neplatili za úplnou velmoc, spíše dokončovali velký proces, kdy v rámci několika automobilek v čele s Toyotou začali významně tlačit na evropské a americké zavedené hráče. Podobně jako před pár lety Korejci.

Tehdy vznikl Lexus, luxusní odnož Toyoty zaměřená především, ovšem nikoli striktně, na Spojené státy. V rámci filosofie, která je vlastní většině asijských národů, se napodobování vyspělejší konkurence nikdy příliš nesnažili skrýt. Spíš jako kdyby byli pyšní, že to také tak dovedou. A skutečně. Už první generace Lexusu LS byla skvělá, a především extrémně poctivě postavená. Co na tom, že v lecčems připomínala tehdejší eskovou třídu od Mercedesu.

Lexus LS 500

Podobný přístup LS zůstal až do minulé generace. Velmi konzervativní sedan, který stavěl na moderní technice, vypiplaném odhlučnění a nevtíravém designu se však s již pátým vydáním totálně změnil. Ostatně jako celá Toyota, která chce dynamičtějším pojetím svých nových aut zaujmout mladší klientelu. Tento přístup neminul ani LS. Pátá generace přijíždí na zcela nové platformě a najednou tu se starým jménem máme hráče s odlišnými kartami než doposud. Nebo jen zdání klame?

Vždy prodloužen

V segmentu luxusních limuzín je běžné, že v nabídce uvidíte standardní a prodlouženou variantu. Ta slouží především tehdy, pokud se majitel chce alespoň občas vozit na zadním sedadle. Tentokrát se však Lexus rozhodl postavit jen jednu variantu. S rozvorem 3 125 milimetrů je rovnocenným soupeřem pro prodloužené varianty konkurentů už v základu.

Délka LS dosahuje parametrů prodloužených verzí u konkurence.

Zadní část je hlavně elegantní.

Design exteriéru tak může působit trošku nataženě. Je znát, že tady o zadní sedadla vážně jde, zejména, když se podíváte na vyšší prosklení právě na zadních dveřích. Celkově se designový jazyk z několika pohledů liší. Příď je agresivní a dominantní, zbytek spíš doplňuje a nekřičí. Přesto je vůz i celkově daleko expresivnější než předchůdci.

Kde vás ale nové LS zcela jistě dostane, to je interiér. Testovaný vůz je navíc vyšperkovaný vrcholným provedením s rudou barvou ručně skládané Alcantary a kůže. Vše doplňují skleněné výplně Kiriko, ručně broušená sranda za příplatek 375 tisíc korun. Není to ale jen o absurdně drahých příplatcích za exotické materiály. Jen se podívejte třeba na výplně dveří a celkové ztvárnění. Vnitřek nového Lexusu LS je festivalem výjimečnosti a kvality provedení, které v celém průmyslu jen těžko hledá soupeře.

Uvnitř nevíte, kam se dívat dřív.

Alcantara ve dveřích je ručně skládaná.

Přidejte k tomu skvělé masáže, senzory, které snímají tělesnou teplotu a automaticky přizpůsobují teplotu sedadel, zadní ředitelská křesla, na kterých se můžete patřičně rozvalit... A o to více zamrzí, že za dokonalý interiér přesto nemohu označit. A to kvůli infotainmentu, který je věčným tématem u moderních lexusů. Vedle systémů německé trojice zaostává ve všem.

Ovládá se touchpadem, který nemá dobrou odezvu, grafika celého menu i mapových podkladů patří do jiného desetiletí a na celkové rozvržení základních prvků jsem si sám zvykl, až když jsem testoval pátý moderní Lexus. Škoda, protože jinak dokáže svým interiérem nadchnout. Což v této cenové hladině není snadné.

V Evropě je bez baterií lepší

Lexus se zbavil osmiválce a v LS už si koupíte válců jen šest. Buď v hybridním provedení, které jsme již zkoušeli, nebo v tomto, čistě spalovacím. S malým „h” za jménem si odvezete atmosférickou jednotku o objemu 3456 kubických centimetrů, pod kapotou této verze LS 500 je umístěn nově vyvinutý, dvakrát přeplňovaný agregát o objemu 3444 kubických centimetrů. O příbuzné jednotky tedy ve velké míře nejde.

Agregát s výkonem 310 kilowattů a točivým momentem 600 Nm je příkladně tichý a kultivovaný, ovšem dokud mu nezačnou pomáhat reproduktory ve sportovním režimu. Síly má dostatek na to, abyste byli králi provozu i v obtížných jízdných situacích. Jistou konejšivost konstruktéři pohonnému ústrojí dodali nastavením měniče točivého momentu desetistupňové převodovky, který se i ve střední akceleraci nechává okázale prokluzovat.

Vrcholné provedení šokuje hlavně skleněným dekorem.

Sedadla lze sklopit až do spací pozice.

Ve srovnání s hybridem je ale důležitý fakt, že akcelerace je důstojná, bez zbytečného vytáčení motoru. V Evropě zkrátka jezdíme mnohem více stylem „brzda-plyn”, než je tomu ve východní Asii nebo na amerických bulvárech a klidných dálnicích. Tam si budete užívat promyšlený hybridní pohon.

Vyzkoušel jsem i provedení se stejným motorem, ovšem ve verzi F Sport. Zde v luxusně laděném Executive je podvozek znatelně měkčí, i když pořád na poměry limuzíny spíše tužší. Každopádně vzduchové měchy odolávají lépe krátkým příčným nerovnostem bez sportovního paketu, který podle mého v tomto autě ani nedává smysl. I v prodejích ostatně dosahuje zanedbatelné míry. Ideální LS tak stojí právě před vámi - v „nesportovní” verzi a s čistě spalovacím motorem.

LED svítilny mají prostorový efekt.

Jak si však po jízdní stránce LS vede v rámci třídy? Na nastavení podvozku je znát, že Japonci chtěli auto připravit i na dynamickou jízdu. A tak poté, co si užijete tradičně dokonalého odhlučnění od jakýchkoli ruchů, v čemž je LS opět na vrcholu segmentu, přepnete do sportovního režimu a možná vás překvapí, jak schopné LS je i ve spěchu. S natáčecí zadní nápravou je obratné a velmi zdatně drží stopu. Přesto tu máme zajímavější řidičské limuzíny. Třeba BMW řady 7 nebo Jaguar XJ. LS rychlou jízdu zvládá, ovšem je stále spíše křižníkem.

Závěr

Už jsem napověděl, že poté, co jsem vyzkoušel kompletní řadu LS, mohu tvrdit, že právě tohle je to nejlepší provedení. Tato limuzína v několika parametrech překonává konkurenci. Na mysli mám provedení a originalita interiéru, pohodlí zadních pasažérů a celkový styl. Jízdně je spíše průměrná, zvládá jak spěchání, tak i komfort, ovšem u obou extrémů najdete i lépe. A multimediální systém by si zasloužil v rámci faceliftu velkou revizi.

Je to ale každopádně úplně jiné auto než většina vozů v tomto segmentu. Jednoznačně jedno z mála, do kterých se dokážete zamilovat. Miluje snad někdo eskový Mercedes, který vás sice skvěle, ale naprosto běžně sveze do hotelového komplexu? Lexus zkrátka zůstává volbou individualistů, jen se teď s tím novým stylem už nesmí chtít tolik skrývat. S LS se totiž už neschováte. Ale emoce, které svým příjezdem u okolí vyvoláte, by mohly být velmi pozitivní. Přitom to nevykupuje žádnými velkými kompromisy, co se kvalit vozu této kategorie týče.