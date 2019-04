fra, Novinky

Samozřejmě že Mercedes má spousty SUV, i nová generace třídy G nebo GLE jsou také luxusní, ale nová generace GLS je prostě o něčem jiném.

Je přímo zaměřena na to, aby své majitele hýčkala a přinášela jim ten nejlepší pocit z komfortu. Při délce karoserie 5,2 m na to má i dost prostoru, aby si to mohla dovolit.

Prostě obr

Auto je proti dosavadní generaci o více než sedm centimetrů delší a rozvor náprav je o 66 m delší. Dovnitř se tak vejdou tři řady sedadel, přičemž ta poslední, i když je sklápěcí do podlahy, má být stejně luxusní jako dvě před ní.

Podle informací značky se sem má pohodlně posadit i člověk o výšce 194 cm.

Díky vzduchovému podvozku a pohonu všech kol auto zvládne i terén.

Samozřejmě že o sedadlech vepředu a v druhé řadě není třeba se víc rozepisovat. To jsou křesla jak do obývacího pokoje.

Kdo by chtěl vědět nějaké údaje o využitelnosti zavazadelníku, asi bude stačit hodnota po sklopení třetí řady sedadel: 2400 l.

Auto se bude pyšnit nebývalým luxusem už v základní výbavě.

Přístrojovka je typicky netypický Mercedes-Benz současné výroby. Má tak něco od všech. Třeba dvojice velkých 12,3palcových displejů je prakticky standardem už od nejmenších řad, jenže tady nestojí volně v prostoru, ale jsou jakoby opřeny o přístrojovku.

Že je to terénní auto, „dokládají“ i uši na středovém tunelu, které jsou asi k tomu, aby se cestující v terénu mohli pořádně držet. Samozřejmostí u takových aut, jako je GLS, jsou sedadla vyhřívaná, odvětrávaná a také s masážní funkcí.

Uvnitř jinak

Velké a luxusní auto samozřejmě musí mít trochu jiné útroby. Pod kapotu se nastěhoval očekávaný 48voltový systém, který je výkonnější, a hlavně si lépe rozumí s elektromotory. Jakými?

Elektromotor dodá spalovacím motorům dalších 16 kW a 250 N.m, což jsou hodnoty ne úplně vysoké, ale na vyřešení akcelerace jsou naprosto dostačující. Zvlášť když jsou ve spojení s těmito motory:

GLS 350 d 4Matic: 210 kW (286 koní) a 600 N.m

GLS 400 d 4Matic: 243 kW (330 koní) a 700 N.m

GLS 450 4Matic: 270 kW (367 koní) a 500 N.m

GLS 580 4Matic: 360 kW (489 koní) a 700 N.m

Jak je vidět, tohle nejsou žádná ořezávátka, a tak nepřekvapí, že pružení je u všech verzí vzduchové a všude pracuje devítistupňová automatická převodovka. Výroba bude probíhat v USA v Alabamě.