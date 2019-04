fra, Novinky

Ford Mustang se základním čtyřválcem 2.3 EcoBoost není zrovna sportovním nářadím, po kterém by se Američané houfně vrhali. Je to spíš taková úlitba emisním limitům. Ono to má i svůj důvod. Tohle auto totiž nemá zrovna parametry sporťáku, jakým vůz na první pohled je.

A tak Ford přichází na trh s něčím, co není ani SVO, ani RS ani ST, ale jmenuje se High Performance a je to výbava na přání, kterou si může zákazník objednat.

Přináší nové, větší twi-scroll turbo, nové výfukové potrubí s aktivním ovládáním nejen pro lepší výplach motoru, ale i pro pořádný zvuk. Samozřejmě, že nesmí chybět větší mezichladič stlačeného vzduchu či přemapovaná jednotka. Výsledkem je 246 kW (330 koní), což je nárůst o 20 koní. Auto se tak pomalu dorovnává staršímu evropskému Fordu Focus RS (345 koní).

Větší výkon na autě jen tak nepoznáte.

Podvozek byl také upraven, a to nasazením techniky z modelu Mustang GT, tedy z většího a silnějšího sourozence. Jsou tu třeba silnější zkrutné stabilizátory a snížená výška podvozku.

Vzhledově jde spíš o drobnosti, podle kterých byste mohli auto poznat, pokud byste očima nenarazili na štítek na karoserii, který hrdě High Performance hlásí. Takže hlavní a nejrychlejší poznávací znak jsou šedivá zpětná zrcátka. Také na zádi je malé křidélko, které je sice i v jiných verzích, ale tam je většinou lakované v barvě vozu.

Interiér se prakticky nezměnil.

O tom, co je pod kapotou, informuje štítek na kapotě.

Auto má nová sedmnáctipalcová kola, možnosti nových barev a nový multimediální systém FordPass Connect. Cenově sedí mezi základní verzí a GT, takže Američané dají za auto něco přes 815 000 Kč.