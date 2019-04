fra, Novinky

Paříž je jedním z měst, která jsou vůči automobilům s vysokými emisemi nejpřísnější. Úplné odříznutí neekologických starých vozidel a postupně i úplné zakázání vjezdu automobilům se spalovacím motorem (do roku 2030) bylo jen částečné opatření pro to, aby se centrum vyčistilo od jedovatých plynů. Ovšem bylo by hloupé kázat vodu a pít víno. A tak autopark pařížských autobusů, který dnes čítá 4700 vozidel (z toho 950 hybridních, 140 na biopaliva a 83 elektrických) omladí zanedlouho dalších 800 kusů. Budou to elektromobily.

Všechny by měly nastoupit do služby do roku 2024, což je termín konání Olympijských her. Takové množství autobusů ale nemůže dostat jen jedna firma. Vyhrály hned tři: Heuliez Bus, Bollore a Alstom.

Do čtyř let přijede prvních 150 kusů (od každého výrobce 50 kusů nových dvanáctimetrových autobusů) a pak už by dodávky měly výrazně zrychlit. Půjde o jedno z největších zakázek francouzské metropole. Vždyť cena je 450 milionů eur, tedy asi 11,7 miliardy korun. A to je jen investice do vozidel. Ty bude následovat také velká investice do napájecí a servisní sítě. Navíc hned rok po konání Olympijských her chce Paříž provozovat už pouze ekologické autobusy, takže další výběrová řízení budou pokračovat.