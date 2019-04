Marek Bednář, Novinky

Toyota Hilux je legendární jméno a v konkurenci trojčat Nissan Navara - Renault Alaskan - Mercedes-Benz třídy X sázkou na jistotu terénních schopností a užitné hodnoty, alespoň na první pohled. Jestli tomu tak je i ve skutečnosti, jsem zkoušel za volantem speciální Adventure Edition.

Čím je speciální? Představte si všechno, co takovéhle auto může nabídnout, skoro všechno namontujte - a jste doma. Chybí ventilace sedaček, adaptivní tempomat, aktivní vedení v jízdním pruhu, hlídač mrtvých úhlů a kamery pro 360° výhled z auta, ale to je tak všechno.

Toyota Hilux 2,4 D-4D Adventure

Hilux je pracovní nástroj především a auto pro zábavu, nebo dokonce pro jízdu ve městě, až v dalších řadách. Proč má pracovní nástroj plastový dekl na korbě? Nad tím jsem si lámal hlavu celý týden. Krom lehce zlepšené aerodynamiky a bezpečnosti před lapky je totiž k ničemu.

Ta věc nejde otevřít, a když už se vám to povede, tak nejde zavřít. Nemůžete naložit nic, co je vyšší než bočnice korby. Nemůžete na korbu vyskočit a chodit po ní, abyste třeba upevnili náklad. A aby toho nebylo málo, atrapa spoileru na konci deklu mi hází zrcátkem do očí prasátka. Má jedinou dobrou vlastnost - je to příplatek (s cenou 31 tisíc korun bez DPH), takže ho nemusíte na svém Hiluxu mít.

Špatně se otevírá, ještě hůř se zavírá a zásadně snižuje použitelnost korby. Má ten kryt nějaké klady?

Tak jsem si zanadával a nastupuji dovnitř auta. Hned si všímám obrovské výhody Hiluxu oproti zmíněným trojčatům - madlo na A-sloupku je i u řidiče, takže se dovnitř leze mnohem snáze.

Kabina má své mouchy



Uvelebuji se za volantem a všímám si druhého zásadního minusu - ovladač rozvodovky je umístěn přesně tak, aby mě tlačil zepředu do holeně. A když si odsunu sedačku dál, nedosáhnu pohodlně na volant, protože ten nemá dost velký rozsah podélného nastavení.

Ovladač rozvodovky pod startovacím tlačítkem je umístěn velmi nešťastně.

Spousta negativ hned zkraje? Možná, ale taky jsou to v podstatě jediná dvě skutečná negativa tohoto auta. Zbytek jsou spíš drobnosti, např. že tlačítka vyhřívání sedaček jsou nad sebou a ve tmě nejde poznat, které je pro kterou sedačku, nebo že gumová krytka portu USB překáží, když si chcete nabít telefon.

Mačkám startovací tlačítko, auto se zhoupne, studený dieselový čtyřválec zahučí a spustí svůj notně zemědělský klapot. Svým způsobem se k Hiluxu hodí.

Oranžový pick-up se dává do pohybu s určitým majestátem, vlastním autům téhle velikosti. Řízení je v nízkých rychlostech podstatně lehčí než u nedávno testovaného Mercedesu třídy X, a pokud se nestydíte rychleji točit volantem, příď dokáže být překvapivě hbitá, což se v městském provozu hodí.

Za volantem je veskrze fajn. Poté, co jsem si zvykl na ovladač rozvodovky.

Volant se dobře drží, v sedačce se příjemně sedí - vejdu se i „za sebe” s výškou 184 cm, a docela pohodlně - a díky tomu, že jsem za volantem opravdu vysoko, dobře vidím kolem sebe. Proplétání městským provozem však vždycky bude snazší v něčem malém, Hilux má na délku přes 5,3 metru a nevejde se všude.

Svéráz v jízdních vlastnostech je přitažlivý



Mezírek v proudu aut jde využívat o to hůř, že převodovce dost dlouho trvá, než nechá auto zrychlit. Pokud si na to ale zvyknete, všimnete si, jak nádherně hladké je její řazení při plynulé jízdě. A motor je na tom podobně - stejně jako byl za studena na volnoběh hlučný, po zahřátí a při jízdě si leckdo nevšimne, že pod kapotou pracuje diesel o pouhých čtyřech válcích.

Jeho síla okolo dvou tisíc otáček je obstojná, s Hiluxem dokáže slušně hýbat, dokud se pohybuji do 100 km/h. Nad tuto hranici už není výkon slavný; co si budeme povídat, 150 koní a 400 N.m není na více než dvě tuny pohotovostní hmotnosti mnoho.

Přesto dokáže Hilux na dálnici udržovat tempo maximální povolené rychlosti bez problému a v nízkých rychlostech nemám s autem problém, ani když ho zatíží statní pasažéři. Čekal jsem spotřebu nad 10 litrů, protože jezdím svižně. Výsledná hodnota 9,1 l/100 km mě příjemně překvapila.

Budíky jsou jednoduché a přehledné, ale bohužel neukážou teplotu oleje.

Na dálnici je i jakž takž sebejistý - na svou výšku a na výšku bočnic pneumatik. Trochu dobrodružstvím je jízda na úzkých rozbitých okreskách, zejména, když je třeba se vyhnout protijedoucímu a krajnice není v dobrém stavu. Hiluxu totiž po každé větší nerovnosti chvilku trvá, než se uklidní, a některé manévry chtějí značnou dávku sebejistoty řidiče.

Kde si počíná naprosto přirozeně, jsou nezpevněný terén a polní cesty, jak záhy zjišťuji. Sjíždím z asfaltu a zapínám čtyřkolku, abych se na silničních pneumatikách zbytečně nezahrabal. Hilux pomalu a sebejistě skáče přes hrboly, vyjíždí kopce, projíždí blátem. V místech, kam bych ho běžně bral, kdyby stál v mé garáži, by mohly být limitem snad jen obuté pneumatiky, které se do terénu opravdu nehodí.

Závěr: Schopná technika válcuje nedostatky



A navzdory tomu, že mě tenhle stroj zkraje testovacího týdne vážně vytáčel, bych si ho dokázal doma představit, říkám si, když ho jedu vrátit, a nešťastně umístěný ovladač rozvodovky už ani nevnímám.

Nezvolil bych nejvyšší výbavu Adventure; stačila by mi verze Active s paketem bezpečnostních asistentů a metalízou, takže bych za svůj Hilux zaplatil o téměř 200 tisíc méně, než stál tenhle oranžový kousek.

Neměl bych ten sporný dekl na korbě a byl bych naprosto spokojený se spotřebou, s chováním auta v terénu i na silnici, s jeho více než tunovou užitečnou hmotností, a hlavně s tím, že kdykoliv se mi zachce, můžu vyrazit mimo asfalt, protože mám pod sebou víc než schopnou techniku.