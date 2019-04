mb, Novinky

Když člověk přemýšlí o rekordech koncernu Volkswagen, leckoho napadnou čtyřsetkilometrové rychlosti, slavně dosahované tisícikoňovým Bugatti Veyron. Nebo že Volkswagen Typ 1, řečený „Brouk”, je autem s nejdelší výrobou a největším počtem vyrobených kusů v historii.

To ale není ani zdaleka všechno, čím se Volkswagen ve své historii může chlubit. A nemáme na mysli nedávný absolutní rekord závodu do vrchu Pikes Peak, který Volkswagen sebral loni s elektromobilem I.D.R. Automobilka vystavuje šest svých starších rekordních aut na největší světové přehlídce historických aut Techno Classica.

Začněme tím nejnovějším, a to Volkswagenem W12. Tento vůz z přelomu 20. a 21. století se nikdy nedostal do pořádné sériové výroby, ale závodil. A jeden kus na vysokorychlostním okruhu Nardò v Itálii v roce 2002 stanovil rekord v průměrné rychlosti za 24 hodin, a to 322,89 km/h. Dodnes nebyl překonán.

Volkswagen W12 dodnes drží rekordní průměrnou rychlost po dobu 24 hodin.

Rekord z úplně jiného soudku zastupuje Lupo 3L TDI „80 Days”, které objelo svět s průměrnou spotřebou 2,38 litru nafty na 100 km. Projelo 22 zemí a urazilo 33 333 kilometrů – a vysloužilo si zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspornější sériové auto světa.

Volkswagen Lupo 3L podřídil všechno spotřebě, a úspěšně.

Stříbrné Corrado G60 je součástí pilotní série vozů z roku 1987 a zároveň jedním z aut, které v roce 1988 na testovacím polygonu v německém Ehra-Lessien stanovily šest rekordů ve své třídě. Jaké rekordy to konkrétně jsou, však tisková zpráva neříká.

Rekordní VW Corrado G60

Bíločervená tříkolka, která připomíná auto jen velmi vzdáleně, se jmenuje SMVW, což je zkratka slov Shell Maraton Volkswagen. Je prototypem z raných 80. let a její dieselový motor má jediný válec, objem 25,7 ccm a výkon 0,27 koně.

V roce 1982 stanovila rekord v ujeté vzdálenosti na jeden litr nafty – urazila 884 kilometrů. O dva měsíce později svůj výkon téměř zdvojnásobila, když na litr nafty ujela 1491 km. Ovšem, tenhle rekord byl od té doby překonán, v současnosti má hodnotu 3410 kilometrů.

Tříkolka SMVW, nazvaná také Volkswagen Sparmobil

Žlutý Golf „Alaska-Tierra del Fuego” je jedním z nejstarších vyrobených Golfů vůbec. V říjnu 1974 se dva žluté Golfy, což byl tehdy zbrusu nový model, jehož sériová výroba čerstvě začala, vydaly z aljašského Fairbanks do Ushuaie v Ohňové zemi na samotném jihu Argentiny. Urazily 30 517 kilometrů.

Tento Golf ujel v roce 1974 přes 30 tisíc kilometrů napříč Amerikami.

A konečně, Beetle 1302 S „World Champion” vznikl v roce 1972 k připomenutí, že právě tehdy se Typ 1 stal nejvíce vyráběným autem na světě; překonal Ford Model T. A pak se vyráběl ještě 31 let, do roku 2003, a celkem vzniklo více než 21,5 milionu kusů.

Volkswagen 1302 S World Champion

Nejen rekordy bude Volkswagen na Techno Classica slavit, přiveze i své první kabriolety k připomínce 70 let tohoto typu karoserie u své značky. Samozřejmě jsou založeny na Brouku.

První kabriolety Volkswagenu – vpravo VW 1100 Karmann Cabriolet z roku 1949 a vlevo VW 1100 Hebmüller Cabriolet z roku 1949

Techno Classica se koná v německém Essenu, a to od 10. do 14. dubna. Takže pokud ještě nemáte plány na víkend, do Essenu to je z Prahy nějakých sedm hodin cesty.