laz, Právo

Masivní SUV ofenziva modrého oválu pokračuje. V posledních hodinách jsme viděli novou generaci modelu Kuga, stejně jako nový Explorer, který se chystá ne evropské trhy. Nyní Ford pouští první obrázek nové Pumy.

Tento název zná snad každý motoristický fanda. Nosilo jej malinké kupé, které v letech 1997 a 2002 fascinovalo krásně hravými jízdními vlastnostmi. Novinka, která je poprvé vidět jen coby silueta na akci v Amsterdamu, má však moderní proporce kompaktního crossoveru. Tedy nejrychleji rostoucího segmentu.

Logo a zastřený vůz se zapnutým denním svícením - to je to jediné, co zatím na Pumě oficiálně vidíme.

Oficiální informace jsou zatím kusé. Zavazadelník bude mít objem nemalých 456 litrů. K pohonu poslouží mild-hybridní pohon. Litrovému přeplňovanému tříválci tedy pomůže startér-generátor a celkově ústrojí nabídne 114 kW systémového výkonu. Jeden crossover segmentu B už Ford má, EcoSport je ale více městský a rozumnější vůz, kdežto Puma by měla hrát na city.

O úplném odhalení se ještě Ford konkrétně nezmiňuje, velmi pravděpodobně k tomu však dojde v následujících měsících.

Takto vypadal původní Ford Puma.