Milan Lažanský, Právo

BMW v posledních měsících dělá jeden z dalších větší kroků ve svém evolučním pojetí modelových řad. S novou modulární platformou CLAR později přišlo i nové pojetí interiérů v čele s podstatně odlišným infotainmentem.

I proto letos zažíváme přímo lavinu novinek, které míří na český trh s novým vybavením. Po zmíněné X5 se brzy očekává X6, máme tu novou řadu 8 včetně kupé, kabrioletu a GranCoupé, X7, faceliftovanou řadu 7. A brzy se představí i nová řada 1. Určitě jsem ještě na něco zapomněl. Což by se jistě v dobách dávných, kdy BMW stavělo na tradičních řadách 3, 5 a 7, nestalo.

Designový jazyk je velmi podobný, zejména v případě zadních svítilen.

Do tohoto přívalu se vejde i velmi důležitá řada 3. Byť to v Česku a východní Evropě tak není a vedou u nás modely řad X, v celosvětovém měřítku jde stále o nejprodávanější model automobilky. Portfoliu značky chyběl kompaktní roadster, s odmlkou se tedy vrací i Z4, která vznikla ve spolupráci s Toyotou. Japonci na stejných základech postavili kupé Supra.

Řidičský král střední třídy je zpět

Řada 3 je tu už v sedmém vydání. Na českém trhu se prodává od devátého března a základní ceny se pohybují kolem milionu korun, celkově není ceník tak sebevědomý, jak byste možná čekali, novinka je dokonce levnější než minulá generace.

Generace G20 má velmi vyvážený design, a mně se naživo moc líbí, ale to nechám na vás. Je větší, což u kompaktního sedanu střední třídy od BMW úplně nechcete, na druhou stranu je dobré vnímat vše v kontextu celku.

Přední maska je velká, ovšem ledvinky tu nejsou takovou dominantou, jako v případě větších modelů.

Novinka je o 85 mm delší, na šířku má více o 16 mm, podstatně byl prodloužen rozvor náprav, a to o 41 mm. Zároveň ovšem narostl rozchod kol o 43 mm vpředu a o 21 mm vzadu, i díky základu ve zmíněné modulární platformě se výrazně zvýšila tuhost karoserie, hmotnost je v závislosti na motorizaci až o 55 kilogramů nižší, navíc rozložena rovnoměrně 50:50 na nápravy. Těžiště je pak nižší.

S těmito základy se technici rozhodli zapracovat na podvozku. Minulá generace byla totiž často kritizována pro svou relativní těžkopádnost, měkkost. Když se Mercedes rozhodl svou třídu C naopak přitvrdit, vznikla paradoxní situace, kdy mohl tradičně odměřenější Mercedes působit i agilněji. Ovšem u BMW výrazně změnili geometrii kol, všechny tlumiče mají vždy hydraulické dorazy a celkové nastavení je tužší, řízení strmější.

Okresky tohle auto vážně umí.

Jak pokus o řidičský návrat dopadne na rozbité a točité okresní silnici ve středních Čechách? Povím vám, že naprosto skvěle. Krátce jsem otestoval verzi 330i, tedy s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 190 kilowattů. Jak jsem již vyzkoušel v pětkové řadě, motor je až absurdně kultivovaný a tichý na volnoběh, ovšem umí se rozezpívat a svůj točivý charakter prodat až do 6500 otáček při kick-downu.

S kompaktním sedanem cvičí velmi zdatně a tady už ani po šestiválci tolik stonat nebudete, i když brzy přijde ve verzi M340i. Famózně naladěný je zkoušený M podvozek s aktivními tlumiči. Auto působí jako tuhé, není příliš plavné. Ovšem totálně kopíruje silnici, i když je sebevíc rozbitá. Po vesnických cestách se za chvíli začnete přímo bavit tím, jak můžete zvyšovat tempo do nesmyslů, přesto vám trojka nezačne cestovat v rukách ani poskakovat, mlátit do dorazů.

Boční profil je velmi tradiční, rozvor byl mezigeneračně prodloužen.

Řízení je velmi rychlé a strmé, takže máte v rukou vždy připravené rychlé řešení, když si plynem stopu v zatáčce jemně utáhnete. A že to jde náramně. Je to jako u starších BMW, na která všichni tak rádi vzpomínají - přední kola do zatáčky můžete prostě bez rozmyslu poslat, abyste situaci měli nadále pod kontrolou přenosem hmotnosti a utažením plynem. Zároveň auto nepůsobí jak uskákaný sporťák, v komfortním módu se motor jen převaluje a podvozek moc hezky filtruje.

Potěší také, že tato generace trojky má konečně takový interiér, který je hodný dané cenovky. Není přehnaně rádoby-luxusní, ale je velmi kvalitní, z příjemných materiálů, s povedeným infotainmentem a překvapivě také konečně prostorný. Za sebe jsem si s takovou rezervou pro kolena ještě v BMW střední třídy nesedl. BMW tímto potvrzuje, že jede opravdu ve vysokém tempu, co se nových modelů týče.

Interiér následuje pojetí, se kterým přišla nová generace X5.

Vzadu si za sebe poprvé u řady 3 sednu zcela pohodlně.

Je to podobný příběh jako u řady 5, která se zbavila těžkopádnosti a lacinějších detailů předchůdce, aby se v novém vydání blýskala takřka bezchybnými vlastnostmi. I tady došlo k reparátu, který musí bavit nejen ty, kteří hořekovali nad přílišnou strohostí interiérů, ale také řidiče, kteří ocení velmi dobře naladěné auto. Po krátkém seznámení říkám bravo, ovšem počkejme si na klasický test, který chystáme brzy.

Žádná slečinka na riviéru

Vzápětí, pln očekávání první jarní projížďky bez střechy, beru klíčky od Z4. Když se zástupci obou automobilek snažili vysvětlit, jaké budou rozdíly v zaměření příbuzných Z4 a Supry, často se shodli na tom, že Toyota chce postavit více ultimativní, na drsnější styl řízení zaměřený stroj. To může na Z4 vrhat světlo vyměklého kabrioletu na kochání. Ovšem minimálně v případě verze M40i tomu tak rozhodně není, ba naopak.

Ve srovnání s minulou generací došlo k rozšíření vozu, ovšem také ke zkrácení rozvoru náprav. BMW hovoří o tom, že tohle auto porazí na Nordschleife i model M2. Možná i proto mu nadělili vcelku tuhý podvozek. Podobně jako u trojky velmi dobře funguje na menších spárách a vráskách, ovšem s velkými dírami, a především vlnami, začíná být lehce nervózní.

Hravost Z4 rozhodně neschází, s krátkým rozvorem musíte mít ale rychlé ruce.

Šestiválec se dočkal ve srovnání se stejně označenými modely posílení na 250 kilowattů. Má příjemný hutný zvuk, umí si prásknout. Společně s M40i je k dispozici i dvojice dvoulitrových čtyřválců 20i a 30i, přičemž ten slabší bude možné jako jediný párovat s manuálem.

Zkoušený šestiválec je tradičně skvěle spárován s osmistupňovým automatem, ovšem jeho výkon především na oslizlých silničkách v lesích dávkovat s citem. Přechod do přetáčivosti je velmi rychlý, naštěstí však ve vaší zadnici máte dost citu, protože sedíte jen těsně před zadními koly.

Z4 ve verzi M40i lépe funguje na hladších silnicích.

V rámci spolupráce s Toyotou si toho více uvnitř prosadilo BMW.

Pokud se přeci jen chcete kochat, pohonné ústrojí se usadí na hodnotách jen velmi těsně nad volnoběhem a s mírným bručením posouvá malý roadster naprosto bez dramat. Aerodynamika je vyřešena dobře, bez střechy je to v chladném počasí snesitelné i ve vyšších rychlostech. Oceníte také fakt, že interiér je pro průměrného evropského muže naprosto dostatečně prostorný a působí luxusně.

Mezigenerační změnou budiž látková střecha namísto pevné. Je kompaktnější a nezasahuje do zavazadelníku, který se mi jeví jako použitelný i na delší výlety. BMW v Česku očekává prodeje v řádu desítek kusů ročně. Objednávat je možné už nyní, ceny se opět točí kolem milionu. Jedná se bezpochyby o řidičský stroj, který navíc působí velmi hodnotně.

I pro něj platí, že konečný soud vyneseme až po bližším seznámení. Ale po projížďce s těmito dvěma rád pronesu vcelku radikální prohlášení. BMW je i po řidičské stránce zpět v plné síle ve všech segmentech, navíc i ve svých tradičních koutech portfolia přidává i kus rafinovanosti, který mohl chybět.

BMW 330i

Motor:

1998 ccm, řadový zážehový čtyřválec, biturbo Max. výkon:

190 kW (258 k) při 5000-6500 ot./min

Max. točivý moment:

400 N.m při 1550-4400 ot./min

Převodovka:

osmistupňová samočinná

0–100 km/h:

5,8 s

Nejvyšší rychlost:

250 km/h

Průměrná spotřeba:

5,8-6,1 l/100 km

Provozní hmotnost:

1545 kg

Délka x šířka x výška:

4701 x 2068 x 1435 mm

Základní objem zavazadelníku:

480 l

Poháněná náprava:

zadní

Základní cena modelu/motorizace:

978 900 Kč (320i)/1 084 200 Kč (330i)