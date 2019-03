fra, Novinky

Zásadním problémem spousty čínských firem, které vytváří nové a nové elektrické koncepty, je, že vymýšlí spousty nesmyslů. Kdo potřebuje auto připojené neustále na vyhledávač Baidu nebo na obchod Alibaba? Je opravdu zapotřebí mít výkon motorů tak velký, jako má supersport? A jsou reálné hodnoty dojezdu? Asi moc ne.

To Li Xiang One je velké SUV, které má relativně konvenční hybridní pohon. Spalovacím agregátem je malá přeplňovaná dvanáctistovka, která plní funkci generátoru proudu, takže pomáhá zvýšit dojezd vozu. Na jedno nabití a natankování by auto mělo ujet 700 km. To se nám zdá jako zcela reálná hodnota.

Li Xiang One se bude vyrábět

Tvarově je to spíš klasik

Vůz i z vnějšku vypadá celkem konzervativně, jen přední světla v tenké lince jsou dost netradiční. Jinak není autu co vytknout. Uvnitř najdeme šest sedadel ve třech řadách za sebou. Zákazníci si ale budou moct vybrat i sedmimístnou verzi. Místa tam budou mít dost, vždyť rozměry vozu jsou 5020 x 1960 x 1760 mm.

Přístrojová deska má v sobě čtyři displeje. Jeden je před řidičem a poskytuje jízdní data, střední displej má v sobě navigaci, rádio apod., před spolujezdcem je samostatná jednotka, kde může vybírat hudbu nebo se připojit k internetu a na středovém tunelu je čtvrtý displej na ovládání klimatizace.

Sice má čtyři displeje, ale v době mobilů je tohle asi minimální položka výbavy.

Zde šestimístné, ale může mít ve druhé řadě i třímístnou lavici.

Cena v Číně bude u sériové verze v přepočtu asi 1,3 milionů korun. Přesnější informace poskytne automobilka až na autosalonu v Šanghaji, který své brány otevře zanedlouho.