fra, Novinky

Christian Dahlheim pro deník Automobilewoche uvedl, že sice „vidí v elektromobilitě další potenciál růstu a zvyšování podílu na trhu, ovšem neobejde se to bez nastolení těžkých témat.“ Například náklady na ekologičtější alternativu motorů už nebude moct nést výrobce, ale zákazníci. Protože ale elektromobily dnes stojí příliš, aby si je mohl dovolit každý, bude muset jejich cena být dotována z jiných zdrojů.

A ty zdroje budou auta se spalovacím motorem. Podle Dahlheima se postupně budou zdražovat jak benzínové, tak i naftové motory, ty druhé ale výrazně víc. Cena u vznětových motorů by měla vzrůst o 2000 až 2500 eur (51 200 až 64 tisíc korun) u zážehových o 1000 až 1500 eur (25 600 až 38 400 korun). Na takové sazby by spalovací motory měly podražit postupně do roku 2023.

Volkswagen e-Golf - současný elektromobil značky Volkswagen stojí lehce pod jeden milion korun.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Volkswagen tak chce lidi dotlačit k tomu, aby si pořizovali spíš elektromobily, takže automobilka by splnila emisní cíle dané směrnicemi EU, a přitom by uspokojila i své akcionáře, protože peníze na elektromobilitu by nebrala ze zisků firmy. S tím, jak se má snižovat i cena elektromobilů, by se měly nové nejlevnější modely do zásuvky pohybovat lehce nad hranicí půl milionu korun.

Průměrná cena volkswagenů (a nejen jich, změna se má týkat více automobilek) by tak mohla výrazně vzrůst. Volkswagen tak nyní čeká velké vyjednávání s německou vládou, aby podporovala nákup nejen elektrických vozidel, ale i malých benzínových.