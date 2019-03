Miroslav Homola, Marek Bednář, Novinky, Právo

Ford Mustang Bullitt je legenda, kterou proslavil herec a závodník Steve McQueen, jehož jméno také právě tato série nese. Slavnostní premiéra auta v zeleni Dark Highland, takové, jakou měl Mustang i ve filmu, který se u nás jmenoval Bullittův případ, se uskutečnila v hotelu u brněnského Masarykova okruhu.

„Každému zákazníkovi se vůz staví doslova na míru. V základní verzi má 500 koní, ovšem podvozek je už postaven tak, že vůz může mít pod kapotou i víc. Je to auto s příběhem, kdy syn slavného herce při tvorbě tohoto vozu chtěl, by se z Fordu Mustang, se kterým jezdil jeho táta, stalo zase řidičské auto. Tedy auto, které se opravdu musí řídit, a ne se v něm jen vézt,” říká Petr Vavrouš ze společnosti Auto In Performance, která bude stroje v limitované edici upravovat podle přání a podle evropských homologačních pravidel.

Chad McQueen, syn slavného herce Steva McQueena

FOTO: Steeda 2x

Edice Steve McQueen není prací automobilky Ford, nýbrž vznikly ve spolupráci firem McQueen Racing, Steeda a Galpin Auto Sports. Proto také oficiální název vozu nemá slovo „Ford” - zní „Steve McQueen Edition Bullitt Mustang”.

Oproti sériovému Mustangu Bullitt je tu např. kompletně přepracovaný podvozek nebo nové sání a další drobné úpravy motoru, které výkon pětilitru Coyote běžného Mustangu GT zvýší na zmíněných 500 koní. Za další příplatek je ale k mání i kompresor, který pošle výkon až na 785 koní.

Představení specialitky proběhlo v Brně...

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Všechny jsou zásadně s manuální převodovkou a mají už předem přichystáno mnoho detailů pro další úpravy na přání zákazníků. Například uchycení pro sedačky s šestibodovými pásy,” pokračuje Vavrouš.

„Ke každému kusu mimo gravírovaného klíče dostane zákazník i číslovanou plachtu. V garáži ho může obdivovat i se slavnou fotografií původního Mustangu z roku 1967 a fotografií Steve McQueena,“ dodává.

...za samozřejmého zájmu novinářů.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Firma se zároveň stará také o to, aby naučili své zákazníky se silným vozem jezdit. „Jde především o to, jak stroj zvládnout v krizových situacích, kdy se dostane zadní náprava do smyku,“ vysvětluje dále Vavrouš.

Jízda s pětilitrovým osmiválcem o síle 500 koní s náhonem na zadní kola totiž není pro každého. S tak silným vozem se musí řidič opatrně seznamovat, vjet s ním z vedlejší na dálnici nebo na kruhový objezd s těžší nohou na plynu může být vážně nebezpečné.

Steve McQueen Edition Bullitt Mustang

Dovozce o speciálu nemluví ani jako o autu, ale jako o investici. Vůz sám o sobě stojí zhruba 1,3 milionu korun, základní cena úprav po dovozu z USA, mimo jiné i pro evropské předpisy, je 30 tisíc eur, tedy asi 769 tisíc korun.

Limitovaná a číslovaná edice bude ročně čítat pouze 300 kusů. První vozy z ní se už připravují pro první americké zákazníky. Tenhle kousek, který je první v Evropě, má pořadové číslo 24.