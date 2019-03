Pouhý den po představení Tesly Model Y začal Elon Musk poodhalovat další koncept značky, tentokrát dlouho slibovaný pick-up. Obrázek, na němž jasně vidíme jen jednu svítící linku, se objevil na Twitteru.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA