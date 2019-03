mb, Novinky

Porsche Taycan, první ryzí elektromobil zuffenhausenské automobilky, jsme zatím mohli vidět jen v maskovací fólii; odhalení je v plánu až na září letošního roku. Přesto si už více než 20 tisíc lidí vůz objednalo.

Web Taycan Forum se ale dostal ke dvěma skicám, které vybraným zákazníkům v minulém týdnu poslalo samo Porsche skrz internetový odkaz. A protože je odkazovaná stránka dostupná veřejně, na obrázky se může podívat celý svět.

Odrazky a konvenční zrcátka jsou prvky aut v sériové výrobě. U konceptů jsou k vidění jen zřídka.

Samozřejmě jsou to pořád skici, nejsou to fotky hotového auta, ty si automobilka jistě střeží mnohem pečlivěji. Přesto dává skica poměrně jasné vodítko, jak by sériový Taycan mohl vypadat. Má konvenční zrcátka i odrazky v zadním nárazníku, takže do sériového auta opravdu nemusí mít daleko.

Podle starších informací má Taycan zrychlit na stovku za 3,5 vteřiny a na jedno nabití baterií má ujet více než 500 km. Další detaily se dozvíme na zářijovém odhalení.