fra, Novinky

Dlouho jsme čekali, co Alfa Romeo představí za novinku. Značka ji utajila dokonale až do poslední chvíle a představila ji skutečně až na stánku v Ženevě. Alfa Romeo Tonale je krásné SUV, které má mít plug-in hybridní pohon. Ukazuje, kam se značka chce v nedaleké budoucnosti ubírat. A možná je to ta správná cesta.

Vzhled auta samozřejmě navazuje na tradici značky, ale zase se nesnaží příliš odkazovat na současné SUV Stelvio. Naopak. Přední část třeba světly vzpomíná na model Brera, boční linie zase lehce připomínají Disco Volante. A je to moc dobře. Alfa Romeo byla a, jak to vypadá, stále bude jedno z nejvíc sexy aut na trhu.

Alfa Romeo Tonale

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Alfa Romeo Tonale

FOTO: Alfa Romeo (3x)

Interiér je samozřejmě kompletně digitální a ze středového displeje je možné se připojit i do dvou speciálních funkcí, které zatím žádná Alfa Romeo nemá. Aplikace Alfista se spojí s diskusními fóry a značkovými kluby, kde nabídne například setkání klubových fandů. Aplikace Paddock zase umožní online dokupovat zajímavé doplňky pro automobil, a tak ho neustále obměňovat.

I když značka prezentuje auto jako plug-in hybrid, neuvolnila žádné informace o technice. Jen zdůrazňuje, že ani s tímto pohonem nepřijde zkrátka žádný fanoušek ostré jízdy. Třeba speciální jízdní režim Dynamic má prostě nařídit elektromotoru i spalovacímu agregátu co největší využití jejich potenciálu. Žádné kompromisy. Představení sériové verze se očekává během příštího roku.

Alfa Romeo Tonale dává tradiční křivky do konceptu velkého SUV.

Uvnitř nechybí klasické tubusy přístrojů.