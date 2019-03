fra, Novinky

Společnost Techrules pochází z Číny. Ovšem nenechte se zmást. Tohle není jen tak nějaká rychlofirmička na kopie západních technologií. Za vznikem stojí Čching Čchu-en Čchan, což je držitel titulů z mnoha světových univerzit. Je třeba zakladatelem Světové asociace elektrických automobilů apod.

On si uvědomoval problémy, které mají elektromobily, a tak se rozhodl je vyřešit. Jeho firma se soustředila na vývoj mikroturbín, které ovšem nejsou pohonem pro auta, ale jsou dobíjecími centrálami. Jde o velmi samozřejmý princip, kdy rotační stroj o vysokých otáčkách dokáže s vysokou účinností vyrobit dostatek energie pro dobíjení akumulátorů.

Techrules AT96 TREV

Techrules Ren

Techrules jsme vám už představili třikrát. Nejdřív to byl koncept Techrules AT96 TREV. To byl spíš ale takový propagační výstřel. V roce 2017 přijel do Ženevy Techrules REN, což byl zajímavý až třímístný sportovní automobil právě s technikou mikroturbíny a akumulátorů s elektromotory.

Mikroturbína spalovala naftu, měla výkon 30 nebo 80 kW a dobíjela akumulátory o kapacitě až 32 kWh. Na jedno dobití auto ujelo 200 km, ovšem s plnou nádrží celkem 2000 km. Famózní byly ale výkonové parametry: 960 kW (1287 koní) a 2340 N.m.

Techrules Ren RS

O rok později na tom samém místě se objevila závodní verze Techrules REN RS. Výkon motorů byl stejný, ovšem upravený vůz se mohl zúčastnit okruhových závodů.

Čekali jsme, co přijde za další rok. Ženevský autosalon začíná tento týden, ale zdá se, že Techrules nebude mít nic výjimečného. Tedy ono výjimečného mít bude. Tento rok se má totiž technika rozšířit do sériové podoby.

A nepůjde jen o samotná auta. Firmě je jasné, že tohle není ten největší zdroj peněz. Mikroturbína s naftovou nádrží, která dokáže dělat opravdu hodně elektriky, se hodí ledaskde. Třeba jako dobíjecí stanice tam, kde není dostatečná kapacita elektrické sítě. Mobilní dobíjecí stanice by se tak mohly třeba dovážet tam, kde bude skutečná elektrická nabíjecí stanice opravovat nebo teprve stavět. Mohla by se přivézt do míst přírodní katastrofy…

Navíc Techrules má v plánu prodávat svoje mikroturbíny i ostatním výrobcům automobilů, kteří o ně budou mít zájem. Takže tenhle ženevský autosalon žádná novinka nebude. Musíme počkat do konce roku, kdy už vůz bude sériový.