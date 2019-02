laz, Právo

Zástupci bavorských motorových závodů v České republice v úterý v pražské výstavní síni Mánes strhli plachtu z velmi speciálního modelu i8 Roadster. Oděn je do laku s 24karátovým zlatem a pomalován přírodními motivy. Ty vytvořil Milan Kunc unikátní technikou na zlatý povrch.

Motivy na voze vyjadřují čtyři elementy, živly. Tedy příběh ohně, vody, vzduchu a země. Kunc komentuje své myšlenky stojící za návrhem vozu takto:

Kapota: „Motýl a vegetace reprezentují element vzduchu a energetické transformace přírodních sil. Zvolil jsem motýla jakožto symbol této zázračné metamorfózy.“



Pravá strana: země a vzduch. „Krajina transformovaná působením nás, lidí. Prezentuji unikátní životní prostředí pro lidi a živočichy, jehož čistota je podmínkou pro další vývoj života. Větrné elektrárny zde znázorněné využívají sílu větru, obnovitelného zdroje energie. Květiny, včely, ptáci a zvířata pak reprezentují rovnováhu v přírodě.“



Levá strana: voda. „Ryby, šneci, krabi, hvězdice – výskyt těchto živočichů a jejich přetrvání jsou znakem vyváženého životního prostředí, za které neseme my, lidé, zodpovědnost. Právě oni jsou odkázáni na čistotu tohoto elementu – vody.“



Záď: oheň. „Naše planeta je součástí kosmu, ve kterém od pradávných časů probíhají všechny tyto metamorfózy. Oheň zde symbolizuje zdroj energie, potřebný pro udržení života a jeho vývoj. Také hnací sílu vpřed – motor, srdce vozu! Letmo se dotýkám tématu kosmu, poukazuji na potřebu recyklace. Je zároveň výzvou pro naši zodpovědnost při využití fosilních zdrojů energie.“

Milan Kunc se narodil v roce 1944 a platí za významného česko-německého malíře, jehož kresby, malby a další díla jsou vystaveny v mnoha muzeích po celém světě, nejčastěji v České republice, v Německu a v USA.

Co se týká samotného vozu, hybridní i8 Roadster je plně pojízdné a takto vzniklo jen v jediném kusu. Zástupci automobilky a projektu zatím nemají jasno v tom, jak jej udají. Poté, co si vůz obrazí několik výstavních příležitostí včetně BMW Welt v Mnichově, může jít do dražby, ale také se může objevit rychlý zájemce. Minulá speciální edice Starlight měla vyvolávací cenu 10 milionů korun, pod tuto hranici jistě ani tento kus nespadne.

Na zádi najdete připomínku plastového odpadu v oceánech.

Výtěžek z prodeje poputuje na nadaci The Ocean Cleanup. Pomůže tak realizovat její misi spočívající v čištění oceánů od plastů.

Tradice a logická pojítka

Pomalovaná BMW vznikala už před lety pro závodní vozy oddělení Motorsport, téma ochrany životního prostředí má pak zase co do činění s oddělením „i”. Vždyť oba vozy, tedy i3 a i8, vznikají v ekologické továrně v Lipsku s vlastní větrnou elektrárnou pokrývající energetické potřeby podniku.

Uvnitř továrny jsou též vlastní včelstva produkující med v biokvalitě. A co víc, znovu použít je možné 95 % elektrického BMW i3. U tohoto vozu jsou například obklady palubní desky a dveří vyrobené z 30 % z recyklovaných PET lahví a zbývajících 70 % pochází z bombajského konopí.